Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:31 50840
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Сьогодні 22:39 77
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Сьогодні 19:54 185
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 19:25 560
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Сьогодні 16:26 239
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Сьогодні 14:36 372
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Сьогодні 12:23 350
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
Вчора 23:45 1521
Збірна України U-18 розгромила Словенію на чемпіонаті світу-2022
Вчора 22:54 1508
Динамо зіграло благодійний матч у Загребі
Вчора 21:09 796
Прямі трансляції

Президент Вереса: Декілька гравців клубу перебувають у теробороні

Сьогодні 21:39 115 0
Рівненський клуб допомагає ЗСУ
Президент Вереса: Декілька гравців клубу перебувають у теробороні
#Верес

Джерело - ТК Футбол.

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів про діяльність, яку веде клуб під час війни. 

"Єдина діяльність, яку сьогодні веде клуб - це підтримуємо переселенців, дітей переселенців, відправляли дітей до Болгарії спільно з УАФ, допомагаємо волонтерським проєктам. Якщо потрібна допомога клубу у місті, він із задоволенням приєднається.

Декілька гравців у територіальній обороні. Проводимо турніри. За допомогою них ми збираємо гроші та допомагаємо Збройним Силам України. Ведемо діяльність, яку веде більшість клубів сьогодні", - сказав Надєїн.

Раніше тренер Вереса передав військову амуніцію на потреби ЗСУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4682
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4367
Верняєв викрив зрадника у збірній України Верняєв викрив зрадника у збірній України 2095
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5376
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4159
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2712
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15129 12
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2954 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3173 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42786
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33380
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12221