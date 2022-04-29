Президент Вереса: Декілька гравців клубу перебувають у теробороні

Президент рівненського Вереса Іван Надєїн розповів про діяльність, яку веде клуб під час війни.

"Єдина діяльність, яку сьогодні веде клуб - це підтримуємо переселенців, дітей переселенців, відправляли дітей до Болгарії спільно з УАФ, допомагаємо волонтерським проєктам. Якщо потрібна допомога клубу у місті, він із задоволенням приєднається.

Декілька гравців у територіальній обороні. Проводимо турніри. За допомогою них ми збираємо гроші та допомагаємо Збройним Силам України. Ведемо діяльність, яку веде більшість клубів сьогодні", - сказав Надєїн.