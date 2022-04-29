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Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці

Сьогодні 20:56 257 0
Хацкевич не може переконати своїх батьків
Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці
#Олександр Хацкевич

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, що його батьки, які живуть у Білорусі, не вірять синові про те, що армія росії намагається знищити Україну.

"Не хочу, щоб хтось зіштовхнувся з ситуацією, коли батьки не вірять дітям. Я надсилав батькам фотографії з Бучі та Гостомеля, але вони попросили припинити, у них інша інформація про цю ситуацію. І зараз ми, коли спілкуємось, теми війну не торкаємося.

Кажу їм, що поїхав з Києва, а вони мені: "ну звичайно, вас же бандерівці та неонацисти бомблять.

Ми вже не говоримо про це. Мене хвилює їхнє здоров'я, а їх - онуки та правнук. Вони хочуть, щоб я повернувся до Білорусі, але я сказав, що паспорт Білорусі не поміняю, але буду жити в Україні", - сказав Хацкевич.

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