Яремчук: Зеленський довів свою вірність Україні не словами, а діями

Президент Зеленський сьогодні має високий рівень довіри серед українців.

Про це заявив нападник Бенфіки Роман Яремчук.

"На мій погляд, люди його так прийняли через те, що він вирішив залишитися в країні, коли йому пропонували її покинути. Це справді дуже серйозний вчинок, не лише слова, а й дії. Мало б людей вчинило так, як він вчинив у цій ситуації.

Чи є питання, хто наступний президент України? Ні, я впевнений, що Зеленський теж буде щасливим, якщо він переможе у цій війні та піде. Найголовніше, щоб збереглася Україна, а ми всі були здорові та живі. Хто буде наступним президентом, це справді не важливо, головне, щоб це була проукраїнська людина", - сказав Яремчук.