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Шахтар готовий грати матчі Ліги чемпіонів у Ґданську

Сьогодні 16:55 128 0
Гірники залишилися задоволені прийомом з боку Лехії під час благодійного матчу
Шахтар готовий грати матчі Ліги чемпіонів у Ґданську
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Шахтаря залишилося дуже задоволене прийомом та побаченою інфраструктурою під час нещодавнього візиту до польського Ґданська на благодійний матч із місцевою Лехією.

Про це повідомляє sport.interia.pl.

Незважаючи на те, що вперше за довгі роки донецька команда розмістилася в готелі, чий статус нижчий за 5-зірковий, представники Шахтаря були настільки захоплені прийомом, що неофіційно заявили про бажання проводити домашні матчі Ліги чемпіонів наступного сезону в Ґданську, якщо цього не вдасться зробити на території України.

Зазначимо, що у Ґданську розташована Польсат Плюс Арена, яка була відкрита у 2011 році та приймала матчі Євро-2012. Місткість стадіону становить 44 тисячі глядачів.

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