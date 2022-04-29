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Головко: Для мене росія - вимкнена країна з 2014 року

Сьогодні 16:11 143 0
Фахівець давно все зрозумів
Головко: Для мене росія - вимкнена країна з 2014 року
#Олександр Головко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Головко висловився про війну з росією.

"Для мене одразу усе вимкнулося в 2014-му році. У моїй родині не було дилеми: куди, що, їхати на росію, не їхати на росію. Просто вимкнена країна в голові. В ту сторону не повертається нічого. Все, не цікаво. Починаючи від фільмів, серіалів. Музика інколи доходила, оскільки в мене молоді хлопці, вони її слухали. А все інше... 

Є інші країни, і тут можна заробляти. Тому, поїздка Ваньки Ордеця до росії була для мене незрозумілою. Він заручник контракту? Та слухайте... Зараз ми знаємо, що таке заручник. Це коли пов'язано зі смертю і капець. Все інше - це ухвалення рішень", - сказав Головко.

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