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Невілл: Роналду - промінь світла у поганому сезоні для МЮ

Сьогодні 15:41 164 0
Гарі Невілл прокоментував гру Кріштіану Роналду
Невілл: Роналду - промінь світла у поганому сезоні для МЮ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Гарі Невілл, #Кріштіану Роналду, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжує виступати на високому рівні.

Про це розповів ексгравець МЮ Гарі Невілл. 

"Він піднімає уболівальників зі свої місць, ризикує, і буде дуже цікаво подивитися на нього з приходом з Еріка Тен Гага.

Роналду — це феномен. Він досяг усього і навіть більше, його професіоналізм перевищує найбільші сподівання.

Його наполегливість, його рішучість, коли він забиває – це неймовірно. Його неможливо перехвалити. Його гол у ворота Челсі був чудовим, і він насправді не втрачає віри в себе, коли решті команди не вистачає впевненості.

Він – сенсація, абсолютна сенсація. Я говорив про ставлення гравців у першому таймі, і я не говорив про нього. Він все довів на полі.

Він демонструє чудову форму і продовжує грати на високому рівні, хоча після пережитої трагедії міг легко сказати, що не буде грати кілька тижнів. Він – промінь світла у поганому сезоні для МЮ", – сказав Невілл.

Раніше Манчестер Юнайтед вдома зіграв внічию з Челсі.

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