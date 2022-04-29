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Тухель: Челсі не скористався своїм шансом

Сьогодні 08:41 208 0
Томас Тухель прокоментував результат матчу з Манчестер Юнайтед
Тухель: Челсі не скористався своїм шансом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі награв на перемогу у матчі 37 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"‎Одна команда заслужила перемогу – це був Челсі. Ми цим не скористалися. Це був дуже хороший перформанс, але ми не були достатньо рішучими. Саме цього нам не вистачало, коли ми входили в чужий штрафний майданчик.

Іноді таке трапляється. Це для нас урок. Треба холоднокровно вирішувати моменти, щоб отримати винагороду. Ми їдемо додому із нічиєю, але це не справедливий результат.‎

Ми так наполегливо працювали, щоб повести в рахунку, та раптом суперник отримує один шанс і забиває.‎ Ріс Джеймс зіграв дуже хороший матч, а Мейсону Маунту не пощастило з прийняттям рішень", – сказав Тухель.

Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Челсі в 37 турі АПЛ.

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