Тухель: Челсі не скористався своїм шансом

Челсі награв на перемогу у матчі 37 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"‎Одна команда заслужила перемогу – це був Челсі. Ми цим не скористалися. Це був дуже хороший перформанс, але ми не були достатньо рішучими. Саме цього нам не вистачало, коли ми входили в чужий штрафний майданчик.

Іноді таке трапляється. Це для нас урок. Треба холоднокровно вирішувати моменти, щоб отримати винагороду. Ми їдемо додому із нічиєю, але це не справедливий результат.‎

Ми так наполегливо працювали, щоб повести в рахунку, та раптом суперник отримує один шанс і забиває.‎ Ріс Джеймс зіграв дуже хороший матч, а Мейсону Маунту не пощастило з прийняттям рішень", – сказав Тухель.