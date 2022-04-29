Тухель: Челсі не скористався своїм шансом

Джерело - Чемпіон.
Челсі награв на перемогу у матчі 37 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.
"Одна команда заслужила перемогу – це був Челсі. Ми цим не скористалися. Це був дуже хороший перформанс, але ми не були достатньо рішучими. Саме цього нам не вистачало, коли ми входили в чужий штрафний майданчик.
Іноді таке трапляється. Це для нас урок. Треба холоднокровно вирішувати моменти, щоб отримати винагороду. Ми їдемо додому із нічиєю, але це не справедливий результат.
Ми так наполегливо працювали, щоб повести в рахунку, та раптом суперник отримує один шанс і забиває. Ріс Джеймс зіграв дуже хороший матч, а Мейсону Маунту не пощастило з прийняттям рішень", – сказав Тухель.
Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Челсі в 37 турі АПЛ.