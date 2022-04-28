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Павелко: На жаль, є клуби, які можуть зникнути

Вчора 22:14 301 0
Президент УАФ - про наслідки війни для українського футболу
Павелко: На жаль, є клуби, які можуть зникнути
#Андрій Павелко

Джерело - Суспільне.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що деякі українські клуби можуть припинити своє існування внаслідок війни.

"На жаль, так. У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов’язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов’язково будуть продовжувати існувати - це фантастично, ми б дуже хотіли.

З кожним президентом я окремо розмовляю багато часу. Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем. Так, це наше зараз становище", - зазначив Павелко.

Раніше Маріуполь призупинив усі контракти з футболістами.

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