Павелко: На жаль, є клуби, які можуть зникнути

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що деякі українські клуби можуть припинити своє існування внаслідок війни.

"На жаль, так. У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов’язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов’язково будуть продовжувати існувати - це фантастично, ми б дуже хотіли.

З кожним президентом я окремо розмовляю багато часу. Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем. Так, це наше зараз становище", - зазначив Павелко.