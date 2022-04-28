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Коноплянка: Хочеться вже набрати форму та допомогти Краковії

Сьогодні 17:25 242 0
Українець розповів, що мотивує його продовжувати грати у футбол
Коноплянка: Хочеться вже набрати форму та допомогти Краковії
#Євген Коноплянка

Джерело - ТК Футбол.

Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка розповів, що мотивує його продовжувати займатися футболом у непростий час війни в Україні.

"Хочеться вже набрати форму та допомогти команді Краковія. Тут хороші гравці, хороший клуб. У них дуже комфортно і вони дійсно люблять футбол. Тому хочеться їм допомогти.

У мене довго не було ігрової практики, хочеться неначе піти записатися на футбол і бути ніби перший день у футболі. Мабуть, тільки це мене підштовхує. А якби я був у ігровому тонусі, то завжди грав, напевно, було б не до футболу. Коли все це бачиш, тим більше, коли сім'я далеко від тебе, точно не до цього", - сказав Коноплянка.

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