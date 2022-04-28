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Індзагі: Ми можемо нівелювати перевагу Мілана

Сьогодні 12:56 233 0
Тренер "нерадзуррі" прокоментував поразку від Болоньї
Індзагі: Ми можемо нівелювати перевагу Мілана
#Болонья, #Індзагі, #Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Football Italia.

Інтер має здобути 4 перемоги в останніх 4 матчах Серії А, щоб виграти чемпіонат.

Про це заявив головний тренер "нерадзуррі" Філіппо Індзагі.

"Без сумнівів, гірко, але це нормально. Ми більше не керуємо нашою долею. Потрібно слідувати за Міланом та спробувати виграти всі 4 матчі, які залишились".

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"Зараз нам треба не опускати голови. Це важкий удар, але ми бачили, як сьогодні грала Болонья, кожна гра буде важкою, і два очки - це перевага, яку ми можемо нівелювати за чотири матчі, які залишились", - сказав Індзагі.

Нагадаємо, Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі.

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