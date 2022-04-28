Емері: Вільярреал не заслужив нічого кращого, ніж поразка 0:2

Іспанський тренер прокоментував поразку свого клубу

Джерело - Marca.

Вільярреал не заслужив на кращий результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (2:0).

Про це заявив головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері.

"Ми хотіли перемогти, хотіли взяти ситуацію під контроль, але вони нам не дали. Гра розвивалась так, що ми мусили чинити максимальний опір в обороні, щоб мати шанси у другій грі. І ми це зробили. Там буде інакше. Ми ще багато чого дамо. Це Ліверпуль, і ми знаємо, що вони фаворити і що вони кращі, але ми можемо скласти їм конкуренцію і знайти наші шанси".

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"У цій грі ми не заслужили нічого кращого, ніж поразка 0:2. Потрібно зробити, щоб домашній матч відрізнявся, щоб ми грали, як хочемо. Наш план та наші ідеї не спрацювали. Могло бути і гірше, тому що ми не сподівалися, що покращимо цей результат. Я сподіваюся, що ми проведемо інший матч вдома", - сказав Емері.

Раніше Клопп прокоментував перемогу над Вільярреалом.