Ахметов: Пишаюся тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь

Президент Шахтаря Рінат Ахметов поділився думками про ситуацію в Маріуполі

Джерело - Le Temps.

Маріуполь був та залишиться українським містом, завдяки українським військовим, які боронять місто.

Про це заявив власник Шахтаря Рінат Ахметов.

"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я пишаюся тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано".

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"Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь – це найглибша трагедія та катастрофа, яку не можна пробачити", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, Шахтар зібрав 4,2 млн гривень з продажу блокчейн-карток.