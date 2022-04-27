Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49804
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:30 8438
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 140
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 531
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 485
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 761
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 411
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1392
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 583 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1396
Прямі трансляції

Ахметов: Пишаюся тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь

Сьогодні 16:32 50 0
Президент Шахтаря Рінат Ахметов поділився думками про ситуацію в Маріуполі
Ахметов: Пишаюся тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь
#Рінат Ахметов, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Le Temps.

Маріуполь був та залишиться українським містом, завдяки українським військовим, які боронять місто.

Про це заявив власник Шахтаря Рінат Ахметов.

"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я пишаюся тим, що оплот опору знаходиться на заводі Азовсталь. Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано".

  АктуальноУПЛ вирішила долю сезону 2021/22

"Вірю в те, що російські військові понесуть покарання за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь – це найглибша трагедія та катастрофа, яку не можна пробачити", - сказав Ахметов.

Нагадаємо, Шахтар зібрав 4,2 млн гривень з продажу блокчейн-карток.

Коментарі ()
Популярне зараз
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 8438
Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" 1135
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1392
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4004
Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі 1178
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня 1076
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48198 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173542 6
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13910
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38229
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38692
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11079