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Емері: Це найсильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив

Сьогодні 12:55 346 0
Фахівець висловився про майбутнього суперника у півфіналі Ліги чемпіонів
Емері: Це найсильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив
#Вільярреал, #Ліверпуль

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері поділився думками щодо зустрічі з Ліверпулем у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, такий результат повністю заслужив.

У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам удалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії. Вони розуміють, що не буде.

Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це сильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією - постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії", - зазначив Емері.

Нагадаємо, що перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль - Вільярреал відбудеться у середу, 27 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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