Емері: Це найсильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері поділився думками щодо зустрічі з Ліверпулем у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, такий результат повністю заслужив.

У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам удалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії. Вони розуміють, що не буде.

Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це сильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією - постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії", - зазначив Емері.