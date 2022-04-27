Гвардіола: Поїдемо до Мадриду з прицілом на перемогу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Реалом (4:3) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

"Це була фантастична у виконанні обох команд гра. У нас багато виходило. На жаль, ми пропускали, а забити могли б і більше. Ми провели фантастичну гру проти неймовірної команди.

Реал здорово тиснув і грав дуже сильно. Але ми можемо собою пишатися. Поїдемо до Мадриду з прицілом на перемогу. Сьогодні ми чудово грали як із м'ячем, так і без нього. Важко просити від гравців більшого.

Обидві команди хочуть атакувати, хочуть грати. Футбол - фантастична вистава. Мої вітання Карло Анчелотті та його команді - вони були дуже хороші. Реал завжди є загрозою, але ми бачили, що можемо боротися з ними на цьому рівні", - зазначив Гвардіола.