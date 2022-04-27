Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49767
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 54
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 258
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 373
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 691
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 398
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1260
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 561 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Вчора 13:32 17326
Прямі трансляції

Гвардіола: Поїдемо до Мадриду з прицілом на перемогу

Сьогодні 09:25 202 0
Фахівець прокоментував перший півфінал ЛЧ
Гвардіола: Поїдемо до Мадриду з прицілом на перемогу
Фото Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував перемогу над Реалом (4:3) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

"Це була фантастична у виконанні обох команд гра. У нас багато виходило. На жаль, ми пропускали, а забити могли б і більше. Ми провели фантастичну гру проти неймовірної команди.

Реал здорово тиснув і грав дуже сильно. Але ми можемо собою пишатися. Поїдемо до Мадриду з прицілом на перемогу. Сьогодні ми чудово грали як із м'ячем, так і без нього. Важко просити від гравців більшого.

Обидві команди хочуть атакувати, хочуть грати. Футбол - фантастична вистава. Мої вітання Карло Анчелотті та його команді - вони були дуже хороші. Реал завжди є загрозою, але ми бачили, що можемо боротися з ними на цьому рівні", - зазначив Гвардіола.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3959
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін 3489
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1260
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 39241
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас 1311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 17326
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79791
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48195 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20229
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4935 7
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6960 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13902