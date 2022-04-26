Сілва: Реал - король Ліги чемпіонів

Джерело - thesun.co.uk.
Манчестер Сіті налаштований до битви з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів.
Півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва поділився очікуваннями від протистояння з "Реалом" у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
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"Ми бачили матчі Реала з ПСЖ та Челсі. Якщо вони зуміли обіграти такі клуби, це означає, що Реал є однією з найкращих команд світу. Нам доведеться битися, щоб подолати їх. Але ми не боїмося.
Два сезони тому ми обіграли Реал у Лізі чемпіонів і маємо намір досягти цього знову. Ми знаємо, що Реал - король Ліги чемпіонів. Але ми теж хочемо стати королями та віримо в себе. Ти вчишся на помилках, досвіді. На жаль, торішній фінал пройшов не так, як ми хотіли. Але ми знову спробуємо потрапити туди", — розповів Сілва.
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