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Луческу анонсував матчі Динамо з ТОП-клубами Європи

Сьогодні 19:11 271 0
Мірча Луческу прокоментував благодійні матчі Динамо
Луческу анонсував матчі Динамо з ТОП-клубами Європи
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

Динамо може зіграти ще декілька благодійних матчів.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

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"Спочатку я думав про те, щоб залишитися зі своєю командою в Києві. Проте швидко зрозумів, що не можу просто чекати і нічого не робити. Крім того, посольство Румунії наполягало на тому, щоб я залишив країну.

Тому я з кількома співробітниками поїхав у Бухарест, де проводив кампанію для своїх гравців, щоб їхні сім'ї могли приїхати до Румунії.

Зараз тут знаходиться вся команда, включаючи обслуговуючий персонал. Ми вже провели благодійні матчі з Клужем, Галатасараєм та Легією. Доходи підуть на відновлення України. Також ми знаходимося в контакті з Інтером та ПСЖ, щоб зіграти з ними", – розповів Луческу.

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