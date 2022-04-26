Луческу анонсував матчі Динамо з ТОП-клубами Європи

Динамо може зіграти ще декілька благодійних матчів.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

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"Спочатку я думав про те, щоб залишитися зі своєю командою в Києві. Проте швидко зрозумів, що не можу просто чекати і нічого не робити. Крім того, посольство Румунії наполягало на тому, щоб я залишив країну.

Тому я з кількома співробітниками поїхав у Бухарест, де проводив кампанію для своїх гравців, щоб їхні сім'ї могли приїхати до Румунії.

Зараз тут знаходиться вся команда, включаючи обслуговуючий персонал. Ми вже провели благодійні матчі з Клужем, Галатасараєм та Легією. Доходи підуть на відновлення України. Також ми знаходимося в контакті з Інтером та ПСЖ, щоб зіграти з ними", – розповів Луческу.