Хаві: Барселона не може дозволити собі долю Манчестер Юнайтед

Головний тренер каталонців розповів про можливий

Джерело - AS.

Барселона має вигравати трофеї незважаючи на усі проблеми в команді.

Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.

"Така наша реальність. Це епоха після Мессі - вона складна сама по собі. Раніше він самотужки вигравав матчі. Потрібно бути терплячими. Мене захоплює можливість вигравати трофеї, але нам потрібно зміцнитись. Треба бути реалістами".

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"Це перший рік епохи після Мессі. Ми бачили багато команд, як Манчестер Юнайтед, яким складно повернутись, кваліфікуватись до Ліги чемпіонів. Барса не може собі цього дозволити. Ми мусимо вигравати трофеї, ми хочемо бути конкурентними", - сказав Хаві.

Раніше Хаві виділив проблеми Барселони після третьої поспіль поразки на Камп Ноу.