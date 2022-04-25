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Лукаку хоче повернутися в Інтер

Сьогодні 15:25 125 0
Ромелу Лукаку може змінити клуб
Лукаку хоче повернутися в Інтер
Фото - gettyimages
#Інтер, #Лукаку, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - calciomercato.com.

Бельгійський форвард Челсі Ромелу Лукаку хоче перейти в Інтер.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Нападник не почувається значущою фігурою в лондонському клубі, а тому хоче повернутися в Інтер, де відчував любов і підтримку. Бельгієць налаштований серйозно. Він хоче зустрітися з генеральним директором міланців Беппе Мароттою, щоб обговорити можливе повернення.

Інтер може лише орендувати Лукаку, клуб не планує робити великих вкладень. Крім того, футболісту доведеться дуже знизити зарплату - на 7-8 млн євро. У Челсі він отримує приблизно 13-14 млн.євро, а Інтер не може платити понад 6-6,5 млн євро на рік.

Бельгієць перейшов до Челсі з Інтера минулого літа. Він виступав за італійський клуб із 2019 року.

Нагадаємо, ПСЖ зацікавився Лукаку.

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