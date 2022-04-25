Лукаку хоче повернутися в Інтер

Ромелу Лукаку може змінити клуб

Бельгійський форвард Челсі Ромелу Лукаку хоче перейти в Інтер.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Нападник не почувається значущою фігурою в лондонському клубі, а тому хоче повернутися в Інтер, де відчував любов і підтримку. Бельгієць налаштований серйозно. Він хоче зустрітися з генеральним директором міланців Беппе Мароттою, щоб обговорити можливе повернення.

Інтер може лише орендувати Лукаку, клуб не планує робити великих вкладень. Крім того, футболісту доведеться дуже знизити зарплату - на 7-8 млн євро. У Челсі він отримує приблизно 13-14 млн.євро, а Інтер не може платити понад 6-6,5 млн євро на рік.

Бельгієць перейшов до Челсі з Інтера минулого літа. Він виступав за італійський клуб із 2019 року.

Нагадаємо, ПСЖ зацікавився Лукаку.