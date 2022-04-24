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Фердінанд: Манчестер Юнайтед не потрапить у ТОП-4 АПЛ

Вчора 22:55 117 0
Ріо Фердінанд розкритикував Ральфа Рангніка після серії невдач МЮ
Фердінанд: Манчестер Юнайтед не потрапить у ТОП-4 АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Ріо Фердінанд

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед втратив шанси поборотися у потрапляння у ТОП-4 АПЛ.

Про це розповів ексзахисник МЮ Ріо Фердінанд.

"Якщо говорити гранично чесно, то з призначенням Ральфа Рангніка та відходом Сульшера все стало лише гірше. МЮ не потрапить у топ-4. Без шансів усе закінчено.

Це не той Манчестер Юнайтед, що знайомий мені. Вони втратили бажання боротись, у них немає іскри. Звичайно, перебуваючи в такому положенні, складно мати якусь іскру, але має бути хоч якась подоба вогню.

Можливо, це просто не в характері Рангніка, і в нього немає таких рис. Але це слабкий результат. Перед матчем ти просто сидиш і сподіваєшся, що Ман Юнайтед вийде та переможе", - сказав Фердінанд.

Раніше Арсенал переміг Манчестер Юнайтед.

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