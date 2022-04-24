Фердінанд: Манчестер Юнайтед не потрапить у ТОП-4 АПЛ

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед втратив шанси поборотися у потрапляння у ТОП-4 АПЛ.
Про це розповів ексзахисник МЮ Ріо Фердінанд.
"Якщо говорити гранично чесно, то з призначенням Ральфа Рангніка та відходом Сульшера все стало лише гірше. МЮ не потрапить у топ-4. Без шансів усе закінчено.
Це не той Манчестер Юнайтед, що знайомий мені. Вони втратили бажання боротись, у них немає іскри. Звичайно, перебуваючи в такому положенні, складно мати якусь іскру, але має бути хоч якась подоба вогню.
Можливо, це просто не в характері Рангніка, і в нього немає таких рис. Але це слабкий результат. Перед матчем ти просто сидиш і сподіваєшся, що Ман Юнайтед вийде та переможе", - сказав Фердінанд.