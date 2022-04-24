Ротань: У Супряги є невеликі проблеми

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань назвав список легіонерів, яких планує викликати до команди.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.

"Практично всі легіонери приєднаються до нас вчасно, лише Желізко прибуде пізніше, у них чемпіонат закінчується у 20-их числах.

Мабуть, усі ті, хто мають можливість грати за кордоном, будуть перебувати у нас. Це Таловєров, який дуже добре зараз себе проявляє за Славію, Желізко, В’юнник, Кухаревич, Супряга. Є кандидати, за якими слідкуємо, але поки не буду називати прізвища. Якщо добре себе проявлять за клуб, то все можливо.

Кухаревич зараз набрав форму, в останніх матчах вже грає, має ігрову практику. В Супряги трішки складніша ситуація. Розмовляв трішки з італійцями, у нього є невеликі проблеми, але нічого, ми у нього віримо та розраховуємо на нього.

В’юнник Богдан, він підписав контракт з Цюрихом. Дуже хороший варіант, він поки не грав, але думаю, що коли набере кондицію, обов’язково буде грати. Головне, що він зараз тренується", — сказав Ротань.