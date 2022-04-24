Емполі переграв Наполі, Салернітана здолала Фіорентину: результати матчів 34 туру Серії А

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Відбулися матчі 34 туру Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
34 тур, 24 квітня
Салернітана - Фіорентина 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Джурич, 1:1 - 64 Сапонара, 2:1 - 79 Бонаццолі
Сьогодні, 24 квітня, в італійській Серії А відбудеться ще чотири матчі:
Болонья - Удінезе 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Хікі, 1:1 - 25 Удогі, 1:2 - 46 Саксесс, 2:2 - 59 Сансоне
Емполі - Наполі 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Мертенс, 0:2 - 53 Інсіньє, 1:2 - 80 Хендерсон, 2:2 - 83 Пінамонті, 3:2 - 87 Пінамонті
19:00. Дженоа - Кальярі
21:45. Лаціо - Мілан