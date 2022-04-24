Де Дзербі: Розчарований, що бразильці та деякі люди зі штабу пішли

Наставник гірників вважає, що гравці повинні були вчинити інакше

Джерело - Денисов Time.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі розчарований тим, що бразильці та деякі члени його тренерського штабу залишили клуб у важкий час.

Про це заявив сам фахівець.

"Це нелегко коментувати. Я дуже розчарований, що бразильці не приїхали. Так само я розчарований тим, що кілька людей з мого штабу теж не приїхали. Але в житті кожна людина ухвалює рішення самостійно. За це рішення людина відповідальна. Тож я можу відповідати за себе. Я вважаю, що це правильне рішення. Мені його підказав внутрішній голос. Але я маю відповідальність, тому що я головний тренер, у мене інша роль, на відміну від футболістів. Я був із бразильцями в Києві, бачив, як вони переживали та боялися. З ними були їхні сім'ї. Тому я не можу їх засуджувати. Можу сказати лише про свої людські відчуття: дуже шкода, що не приїхали сюди. Марлон та Соломон? Соломон із Ізраїлю, він майже європеєць. З Марлоном ми працювали чотири роки. Коли він дізнався про моє рішення приїхати, теж вирішив наслідувати мій приклад", - сказав Де Дзербі.

Раніше Сьйон розпочав переговори з Шахтарем щодо трансферу захисника.