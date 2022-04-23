Зінченко отримав високу оцінку за матч з Вотфордом

Зінченко відзначився результативною передачею на старті гри

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у 34 турі АПЛ вдома обіграв Вотфорд (5:1).

Про це повдіомляє WhoScored.

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Український оборонець Сіті Олександр Зінченко отримав 7,7 бала за матч. Захисник відіграв весь матч, протягом якого 1 раз виніс м’яч, заблокував 1 удар, виконав 1 перехват та 3 відбори, 90 разів торкнувся м’яча, віддав 62 точні передачі з 72 (86%), в тому числі 1 ключову, створив 1 гольовий момент та виконав 1 вдале обведення при 1 спробі.

Найкращим гравцем визнали автора покеру Габріела Жезуса – 10.