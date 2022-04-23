Головне
Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC
Сьогодні 00:42 11
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було
Сьогодні 00:38 2552
ПСЖ - чемпіон Франції сезону 2021/22
Вчора 23:59 88
Інтер розібрався з Ромою, Аталанта Маліновського обіграла Венецію. Результати 34 туру Серії А
Вчора 23:40 374
Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора 21:39 161
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 21:21 490
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Вчора 18:35 25357
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 18:17 239940
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті
Вчора 17:48 489
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Вчора 12:11 378
Прямі трансляції

Президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктур

Вчора 23:45 111 0
Володимир Левін прокоментував масштаби руйнувань інфраструктури Десни
Президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктур
#Десна, #Левін

Джерело - fanday.net.

Російські окупанти повністю знищили клубну інфраструктуру Десни.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі FanDay.

"Діти допомагали розбирати завали (стадіону імені Гагаріна, – прим.) і тому їм дозволили пограти у футбол. Через кілька днів після дитячого матчу на стадіоні виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу, що не розірвалася. Уявляєте?

Щодо решти клубної інфраструктури... Наш двоповерховий готель, в якому знаходилися медичні кабінети, тренажерний зал, басейн, сауна, комфортабельні номери тощо, теж зруйнований. Розбомбили. Клубну інфраструктуру знищено повністю, тому говорити про якісь плани до закінчення війни вкрай важко. Розраховуємо, що Міністерство спорту підстрахує нас зі стадіоном, що перебуває на балансі у держави.

Скільки Десна вклала у стадіон імені Гагаріна? Не менше 22 мільйонів гривень за курсом долара по вісім гривень. Якщо брати медичні кабінети тощо, це близько 40 мільйонів. Ми поховали гроші", – сказав Левін.

Раніше з'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою 3371
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5257
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25357
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239940
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3645
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4860
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15050 12
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17079
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33295
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19745
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12367
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6766