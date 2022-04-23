Президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктур

Російські окупанти повністю знищили клубну інфраструктуру Десни.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі FanDay.

"Діти допомагали розбирати завали (стадіону імені Гагаріна, – прим.) і тому їм дозволили пограти у футбол. Через кілька днів після дитячого матчу на стадіоні виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу, що не розірвалася. Уявляєте?

Щодо решти клубної інфраструктури... Наш двоповерховий готель, в якому знаходилися медичні кабінети, тренажерний зал, басейн, сауна, комфортабельні номери тощо, теж зруйнований. Розбомбили. Клубну інфраструктуру знищено повністю, тому говорити про якісь плани до закінчення війни вкрай важко. Розраховуємо, що Міністерство спорту підстрахує нас зі стадіоном, що перебуває на балансі у держави.

Скільки Десна вклала у стадіон імені Гагаріна? Не менше 22 мільйонів гривень за курсом долара по вісім гривень. Якщо брати медичні кабінети тощо, це близько 40 мільйонів. Ми поховали гроші", – сказав Левін.