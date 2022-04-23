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Павелко: З Суркісом була дуже конструктивна розмова

Сьогодні 13:39 247 0
Керівник УАФ розповів про розмову з власником Динамо
#Андрій Павелко, #Ігор Суркіс

Джерело - ТК Футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко мав розмову з власником Динамо Ігорем Суркісом, у якій сторони дійшли компромісу щодо дати, коли гравці столичного клубу мають прибути в розташування збірної України.

Про це заявив Павелко.

"Зараз дуже важкі часи для українського футболу. І дуже важливо, що ми швидко знайшли всі добрі слова підтримки, не було ні секунди сумнівів в нашій розмові.

Вона була дуже конструктивна, і стосовно всіх питань щодо збірної Ігор Суркіс сказав, що ми все надамо й усі гравці будуть в розташуванні команди, коли буде потрібно.

Я впевнений, що саме ці часи війни створять нові можливості для об’єднання всіх, хто має можливості та бажання розвивати футбол після нашої перемоги над фашизмом, що прийшов у наш дім", - сказав Павелко.

Раніше Суркіс оцінив імовірність догравання сезону УПЛ.

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