Арсенал веде переговори із нападником Манчестер Сіті

Каноніри хочуть підписати Жезуса

Арсенал націлився на підписання форварда Манчестер Сіті Габріела Жезуса під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

Технічний директор Канонірів уже кілька місяців веде переговори із представниками 25-річного бразильця.

На трансфері наполягає головний тренер Арсеналу Мікель Артета, який раніше працював у Манчестер Сіті у ролі асистента Пепа Гвардіоли. Альтернативою Жезусу для Арсеналу є Домінік Келверт-Льюїн із Евертона.

У цьому сезоні на рахунку Жезуса 7 голів та 11 асистів у 34 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Трансферна вартість бразильця становить 50 мільйонів євро.

Нагадаємо Роналду зможе зіграти з Арсеналом.