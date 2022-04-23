Арсенал веде переговори із нападником Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.
Арсенал націлився на підписання форварда Манчестер Сіті Габріела Жезуса під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє The Athletic.
Технічний директор Канонірів уже кілька місяців веде переговори із представниками 25-річного бразильця.
На трансфері наполягає головний тренер Арсеналу Мікель Артета, який раніше працював у Манчестер Сіті у ролі асистента Пепа Гвардіоли. Альтернативою Жезусу для Арсеналу є Домінік Келверт-Льюїн із Евертона.
У цьому сезоні на рахунку Жезуса 7 голів та 11 асистів у 34 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Трансферна вартість бразильця становить 50 мільйонів євро.
Нагадаємо Роналду зможе зіграти з Арсеналом.