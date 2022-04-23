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Арсенал веде переговори із нападником Манчестер Сіті

Сьогодні 10:55 184 0
Каноніри хочуть підписати Жезуса
Арсенал веде переговори із нападником Манчестер Сіті
Фото Getty Images
#Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал націлився на підписання форварда Манчестер Сіті Габріела Жезуса під час літнього трансферного вікна. 

Про це повідомляє The Athletic.

Технічний директор Канонірів уже кілька місяців веде переговори із представниками 25-річного бразильця.

На трансфері наполягає головний тренер Арсеналу Мікель Артета, який раніше працював у Манчестер Сіті у ролі асистента Пепа Гвардіоли. Альтернативою Жезусу для Арсеналу є Домінік Келверт-Льюїн із Евертона.

У цьому сезоні на рахунку Жезуса 7 голів та 11 асистів у 34 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Трансферна вартість бразильця становить 50 мільйонів євро.

Нагадаємо Роналду зможе зіграти з Арсеналом.

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