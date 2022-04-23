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Стороженко: Ми не налаштовані ліквідовувати Металіст 1925

Сьогодні 09:10 57 0
Стороженко: Ми не налаштовані ліквідовувати Металіст 1925
#Металіст 1925

Джерело - football24.ua.

Власники клубу Металіста 1925 поки що не планують ліквідацію, але ситуація залишається невизначеною.

Про це заявив заступник голови наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Власники клубу і я, зокрема, не налаштовані ліквідовувати клуб. Утім треба розуміти, що діяльність команди і більшість функцій клубу призупинені. Команда розпущена, легіонери поїхали у свої країни. Чи повернуться вони? Це велике-велике питання. Наші хлопці теж намагаються працевлаштуватися, шукають роботу. Тренер на зв'язок не виходить".

Розумію, що у найближчій перспективі про жоден футбол розмовляти немає сенсу. З деякими працівниками клубу спілкуюся - багато з них займаються волонтерством, дехто вступив до лав ЗСУ", - сказав Стороженко.

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