Стороженко: Ми не налаштовані ліквідовувати Металіст 1925

Власники клубу Металіста 1925 поки що не планують ліквідацію, але ситуація залишається невизначеною.

Про це заявив заступник голови наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Власники клубу і я, зокрема, не налаштовані ліквідовувати клуб. Утім треба розуміти, що діяльність команди і більшість функцій клубу призупинені. Команда розпущена, легіонери поїхали у свої країни. Чи повернуться вони? Це велике-велике питання. Наші хлопці теж намагаються працевлаштуватися, шукають роботу. Тренер на зв'язок не виходить".

Розумію, що у найближчій перспективі про жоден футбол розмовляти немає сенсу. З деякими працівниками клубу спілкуюся - багато з них займаються волонтерством, дехто вступив до лав ЗСУ", - сказав Стороженко.