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Почеттіно: Хотів би тримати Мбаппе при собі весь час

Сьогодні 21:51 39 0
Тренер ПСЖ віджартувався на чергове питання про трансфер Мбаппе
Почеттіно: Хотів би тримати Мбаппе при собі весь час
#Почеттіно, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе має залишитися у французькому клубі.

Про це заявив наставник парижан Маурісіо Почеттіно.

"Мене, як тренера, це не турбує. Потрібно ставитися з розумінням до такої ситуації. Справа ж не тільки в Парі Сен-Жермен, це трапляється у всіх клубах. Це не вперше і не востаннє. Нам доводиться пристосовуватися до всіх особистих обставин і ситуацій щодо контрактів між гравцями та клубом".

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"Це егоїстично, але я хотів би тримати його при собі весь час. Візьму його з собою у відпустку, додому. Звичайно, я хотів би зберегти його в команді, ми всі хочемо", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Конте вступив у переговори з ПСЖ.

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