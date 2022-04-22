Почеттіно: Хотів би тримати Мбаппе при собі весь час

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе має залишитися у французькому клубі.

Про це заявив наставник парижан Маурісіо Почеттіно.

"Мене, як тренера, це не турбує. Потрібно ставитися з розумінням до такої ситуації. Справа ж не тільки в Парі Сен-Жермен, це трапляється у всіх клубах. Це не вперше і не востаннє. Нам доводиться пристосовуватися до всіх особистих обставин і ситуацій щодо контрактів між гравцями та клубом".