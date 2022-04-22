Тренер Маріуполя U-19 Грибанов: Зарплату нам уже не платять

Тренер юнацької команди Маріуполя розповів про зміни після початку війни

Маріуполь перестав виплачувати зарплати тренерам.

Про це повідомив наставник команди U-19 Сергій Грибанов.

"У мене контракт із клубом, його ніхто не розривав. Але зарплатню нам уже не платять. За березень було нараховано матеріальну допомогу, і на цьому, сказали, всі. Ситуація зрозуміла і логічна, але, як керівник, так би мовити, окремого колективу, яким є наша юнацька команда, я хотів би, щоб клуб з максимальним розумінням поставився до подальшої долі своїх співробітників".

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"Багато хто з них виїхав з Маріуполя без машин, без речей, без заощаджень, і я вважаю, що не можна кидати людей напризволяще. Кожен із них, і я зокрема, готовий брати участь у волонтерських заходах, бути корисним країні. Можливо, клуб якимось чином організує", - сказав Грибанов.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією.