Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 15:33 47968
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Сьогодні 20:11 164
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Сьогодні 13:18 1266
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Сьогодні 12:55 266
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Сьогодні 09:55 397
Петраков дозволив гравцям Динамо приїхати на два дні пізніше
Сьогодні 09:10 356
На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи
Сьогодні 08:08 1031
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 561
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 2231
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 548
Прямі трансляції

Тренер Маріуполя U-19 Грибанов: Зарплату нам уже не платять

Сьогодні 20:30 144 0
Тренер юнацької команди Маріуполя розповів про зміни після початку війни
Тренер Маріуполя U-19 Грибанов: Зарплату нам уже не платять
#Маріуполь, #Сергій Грибанов

Джерело - Команда №1.

Маріуполь перестав виплачувати зарплати тренерам.

Про це повідомив наставник команди U-19 Сергій Грибанов.

"У мене контракт із клубом, його ніхто не розривав. Але зарплатню нам уже не платять. За березень було нараховано матеріальну допомогу, і на цьому, сказали, всі. Ситуація зрозуміла і логічна, але, як керівник, так би мовити, окремого колективу, яким є наша юнацька команда, я хотів би, щоб клуб з максимальним розумінням поставився до подальшої долі своїх співробітників".

  Актуально: Тренер Маріуполя за продану колекцію придбав авто для ЗСУ

"Багато хто з них виїхав з Маріуполя без машин, без речей, без заощаджень, і я вважаю, що не можна кидати людей напризволяще. Кожен із них, і я зокрема, готовий брати участь у волонтерських заходах, бути корисним країні. Можливо, клуб якимось чином організує", - сказав Грибанов.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик із Маріуполя забив переможний гол за Шахтар у матчі з Лехією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4518
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47968
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3186
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3320
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4464
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4629
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17026 2
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220552 5
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6804 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158222 5
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68191 5
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3962