Джерело - УЄФА.
Розпочато продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2021/2022.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА
Ціна квитка на фінал ЛЧ у Парижі стартує від 70 євро, на фінал ЛЄ в Севільї - від 40 євро. Продаж триватиме до 28 квітня.
Фінал ЛЧ відбудеться 28 травня на Стад де Франс, для продажу доступні 52 000 квитків з 75 000 місць на арені. Фінал ЛЄ - 18 травня на Рамон Санчес Пісхуан, у продажі 33 000 квитків з 40 000 місць на стадіоні.
Нагадаємо, українські арбітри працюватимуть на Євро-2022.