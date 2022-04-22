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УЄФА розпочала продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Сьогодні 18:16 147 0
Ціна квитка на фінал ЛЧ стартує від 70 євро
УЄФА розпочала продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Розпочато продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА

Ціна квитка на фінал ЛЧ у Парижі стартує від 70 євро, на фінал ЛЄ в Севільї - від 40 євро. Продаж триватиме до 28 квітня.

Фінал ЛЧ відбудеться 28 травня на Стад де Франс, для продажу доступні 52 000 квитків з 75 000 місць на арені. Фінал ЛЄ - 18 травня на Рамон Санчес Пісхуан, у продажі 33 000 квитків з 40 000 місць на стадіоні.

Нагадаємо, українські арбітри працюватимуть на Євро-2022.

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