Ціна квитка на фінал ЛЧ стартує від 70 євро

Джерело - УЄФА.

Розпочато продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА

Ціна квитка на фінал ЛЧ у Парижі стартує від 70 євро, на фінал ЛЄ в Севільї - від 40 євро. Продаж триватиме до 28 квітня.

Фінал ЛЧ відбудеться 28 травня на Стад де Франс, для продажу доступні 52 000 квитків з 75 000 місць на арені. Фінал ЛЄ - 18 травня на Рамон Санчес Пісхуан, у продажі 33 000 квитків з 40 000 місць на стадіоні.

Нагадаємо, українські арбітри працюватимуть на Євро-2022.