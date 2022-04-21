Головне
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
Вчора 08:38 1905
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 18:49 47535
Тен Гаг - новий головний тренер Манчестер Юнайтед
Вчора 13:21 427
Підручний може стати кандидатом на посаду президента ФБУ
20.04.2022 18:53 475
Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів
20.04.2022 18:02 480 1
Збірна України U-17 здолала Косово в 1 турі кваліфікації Євро
20.04.2022 16:12 606
Евертон і Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
20.04.2022 13:27 292
Інтер розгромив Мілан у дербі на шляху до фіналу Кубка Італії
19.04.2022 23:59 679
Шахтар мінімально поступився Фенербахче в благодійному матчі
19.04.2022 18:57 624
Маліновський може достроково завершити сезон через травму
19.04.2022 16:59 962
Прямі трансляції

Матвієнко: Більше не зіграємо проти команд з росії

Вчора 22:50 163 0
Гравець Шахтаря висловився щодо війни України з росією
Матвієнко: Більше не зіграємо проти команд з росії
#Микола Матвієнко, #Шахтар

Джерело - DW.

Українські клуби більше ніколи не мають грати проти команд з росії.

Таку думку висловив захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

"Я почув вибухи за вікном, ми одразу підскочили. Провели решту ночі в машині, поки не отримали повідомлення, що Київ обстріляли. Треба було виїжджати. У 2014 році мені було 17 років, я щойно повернувся з літніх канікул потягом. Наступного дня станції майже не було, нас евакуювали в інше місто".

  Актуально: Кривцов приєднався до Шахтаря

"Ходив на Донбас Арену в підлітковому віці, завжди мріяв зіграти на цьому дивовижному стадіоні. Ми всі віримо, що колись знову будемо грати там у футбол. Ми більше не зіграємо проти команд з росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мусять бути ізольовані", - сказав Матвієнко.

Нагадаємо, Моурінью відмовився підписувати Соломона в Рому.

Коментарі ()
Популярне зараз
Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО 904 1
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 47535
Реал розібрався з Осасуною, Атлетіко не зміг переграти Гранаду. Результати 33 туру Ла-Ліги Реал розібрався з Осасуною, Атлетіко не зміг переграти Гранаду. Результати 33 туру Ла-Ліги 962
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО 3859
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона 1905
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 квітня 1937
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18726
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48069 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20128
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25012
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 6286
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3116 2