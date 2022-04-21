Матвієнко: Більше не зіграємо проти команд з росії

Гравець Шахтаря висловився щодо війни України з росією

Джерело - DW.

Українські клуби більше ніколи не мають грати проти команд з росії.

Таку думку висловив захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

"Я почув вибухи за вікном, ми одразу підскочили. Провели решту ночі в машині, поки не отримали повідомлення, що Київ обстріляли. Треба було виїжджати. У 2014 році мені було 17 років, я щойно повернувся з літніх канікул потягом. Наступного дня станції майже не було, нас евакуювали в інше місто".

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"Ходив на Донбас Арену в підлітковому віці, завжди мріяв зіграти на цьому дивовижному стадіоні. Ми всі віримо, що колись знову будемо грати там у футбол. Ми більше не зіграємо проти команд з росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мусять бути ізольовані", - сказав Матвієнко.

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