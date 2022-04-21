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Трубін: Хочу зіграти з Шахтарем у ЛЧ на повній Донбас Арені

Сьогодні 19:45 107 0
Воротар "гірників" розповів про акцію напередодні матчу з Олімпіакосом
Трубін: Хочу зіграти з Шахтарем у ЛЧ на повній Донбас Арені
#Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - DW.

Гравці Шахтаря хотіли розповісти усьому світу про українські міста, які найбільше постраждали від війни.

Так воротар "гірників" Анатолій Трубін прокоментував акцію напередодні матчу з Олімпіакосом.

"Ми хочемо, щоб назви цих міст знали в усьому світі. Досі не розумію, як може бути така війна у 21 столітті, в якій люди гинуть щодня - у країні, яку я люблю і де я виріс. Мої мрії змінилися. Просто хочу, щоб в Україну повернувся мир. А потім хочу зіграти з Шахтарем у Лізі чемпіонів на повній Донбас Арені", - сказав Трубін.

Нагадаємо, Кривцов приєднався до Шахтаря.

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