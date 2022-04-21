Джерело - Чемпіон.
Гравці збірної України Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко поспілкуватися з пораненими українськими військовими по відеозв’язку.
Про це повідомляє Житомирська обласна асоціація футболу.
Президент УАФ Андрій Павелко та перший віце-президент асоціації Вадим Костюченко разом із представниками обласної асоціації футболу, ОВА та міськради відвідали військовий шпиталь, зустрілися із нашими захисниками, а також обговорили гуманітарні питання.
Під час заходу наші герої мали змогу поспілкуватися з гравцями збірної.