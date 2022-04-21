Відбулася робоча нарада координаційного штабу УАФ у Житомирі

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко поспілкуватися з пораненими українськими військовими по відеозв’язку.

Про це повідомляє Житомирська обласна асоціація футболу.

Президент УАФ Андрій Павелко та перший віце-президент асоціації Вадим Костюченко разом із представниками обласної асоціації футболу, ОВА та міськради відвідали військовий шпиталь, зустрілися із нашими захисниками, а також обговорили гуманітарні питання.

Під час заходу наші герої мали змогу поспілкуватися з гравцями збірної.