Захисник Евертона Віталій Миколенко продовжує прогресувати в новому клубі.

Про це заявив наставник "ірисок" Френк Лемпард.

"Він прогресує. І я не перебільшую. Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був у захваті від його гри проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий", - сказав Лемпард.