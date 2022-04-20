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Лемпард: У захваті від гри Миколенка проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 17:50 262 0
Українець виправдовує очікування головного тренера
Лемпард: У захваті від гри Миколенка проти Манчестер Юнайтед
#Евертон, #Лемпард, #Віталій Миколенко

Джерело - Liverpool Echo.

Захисник Евертона Віталій Миколенко продовжує прогресувати в новому клубі.

Про це заявив наставник "ірисок" Френк Лемпард.

"Він прогресує. І я не перебільшую. Не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був у захваті від його гри проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий", - сказав Лемпард.

Нагадаємо, Евертон цікавиться захисником Шахтаря.

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