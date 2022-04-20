Вернидуб: Своїх дітей виховуватиму у величезній ненависті до росії

Джерело - Чемпіон.
Захисник Зорі Віталій Вернидуб виховиватиме своїх дітей у ненависті до росії.
Про це він розповів порталу Football Hub.
"Я зараз взагалі все намагатимусь робити, своїх дітей виховувати, негарно буде сказано, у величезній ненависті до росії, щоб нас нічого не пов'язувало".
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"Це друга Північна Корея для мене, тому не буде жодних контактів, нічого спільного. Там люди абсолютно зазомбовані, я вже це зрозумів. Занепалий народ і все", - сказав Вернидуб.