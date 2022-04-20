Вернидуб: Своїх дітей виховуватиму у величезній ненависті до росії

Захисник Зорі розповів про своє відношення до країни-агресора

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Віталій Вернидуб виховиватиме своїх дітей у ненависті до росії.

Про це він розповів порталу Football Hub.

"Я зараз взагалі все намагатимусь робити, своїх дітей виховувати, негарно буде сказано, у величезній ненависті до росії, щоб нас нічого не пов'язувало".

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