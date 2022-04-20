Домашні матчі національної команди у червні відбудуться на нейтральних полях

Збірна України з футболу проведе червневі домашні поєдинки нового розіграшу Ліги націй на нейтральному полі.

Про це пресслужба УАФ повідомила Суспільне Спорт.

У квітні УЄФА оголосила про зміну розкладу матчів нового розіграшу Ліги націй для збірної України. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 були перенесені на червень, коли стартує Ліга націй.

Попри перенесення, у червні збірна України має провести два домашні поєдинки. Проте в УАФ повідомили, що ще 25 лютого Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення домашніх матчів синьо-жовтих на нейтральні поля через повномасштабне вторгнення РФ.

В УАФ поки не повідомили, де саме Україна планує провести свої домашні матчі. Перший з них відбудеться проти Вірменії 11 червня.

Нагадаємо, збірна України може провести матч з Манчестер Сіті.