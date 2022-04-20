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Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона

Сьогодні 08:09 212 0
Боруссія підтримала ініціативу Чемпіона
#Боруссія Дортмунд, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд передала через наш сайт найщиріші вітання українським біженцям та запросила їх на матч з київським Динамо.

На початку минулого тижня редакція Чемпіона вирішила організувати дітям українських біженців, які мешкають в Німеччині в федеральній землі Рейн-Вестфалія, виїзд на  благодійний матч Боруссія - Динамо. Нагадаємо, ця зустріч відбудеться на Signal Iduna Park в рамках європейського турне під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") 26 квітня.

Ми написали лист в пресслужбі Боруссії Дортмунд з проханням надати 15 квитків. І отримали відповідь від німецького клубу, яку варто процитувати. 

Шановний пане Розенко!

Дякуємо за електронний лист до наших колег із відділу комунікацій. Ми дуже раді, що сьогодні зможемо дати вам позитивний відгук про очікувані 15 квитків на майбутній матч проти київського "Динамо" 26 квітня.

Сподіваємося, що ми зможемо подарувати українцям, які проживають в Ольпе, трішки радості, відвідавши гру, і що ми зможемо трохи відволіктися від нинішнього, дуже важкого часу. У зв’язку з цим, будь ласка, передайте групі найщиріші вітання від імені Боруссії Дортмунд.

Бажаємо вам всього найкращого у вашій неабиякій відданості та всього найкращого в майбутньому для вас особисто, вашої родини і, звісно, ​​особливо для тих, хто був вимушений стати біженцем з України.

Багато чорно-жовтих привітань!

Thomas Klein

Corporate Responsibility

Максим Розенко, Чемпіон

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