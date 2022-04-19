Почеттіно: У мене ще рік за контрактом з ПСЖ

Парижани мають намір виграти чемпіонат Франції

Джерело - beIN Sports.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не розглядав варіанти з відходом з клубу.

Про це він розповів порталу beIN Sports.

"У мене ще рік за контрактом з ПСЖ. Логічно, що тут питання не в бажанні, а у договорі. Очікування та настрій – завжди прагнути кращого. І в нас залишається бажання взяти реванш. Одна з головних цілей цього клубу - перемога у Лізі чемпіонів".

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"Ми дуже розчаровані тим, що нам це не вдалося, однак вигравати Лігу чемпіонів щодня неможливо. Проте сезон не закінчено, ми ще не виграли чемпіонат та зосереджені на цьому завданні. Коли його буде вирішено, ми разом сядемо і обговоримо майбутнє команди", - сказав Почеттіно.

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