Суркіс: Позиція брата щодо війни в Україні така ж, як у мене

За словами президента Динамо, Григорій Суркіс знаходиться в Україні

Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Григорій Суркіс зараз знаходиться в Україні.

Про це розповів його брат, президент Динамо Ігор Суркіс.

"Ніхто нікуди не втікав. Я був в Україні, поки не вивіз футболістів із їхніми сім'ями. І лише після цього я поїхав. Мій брат узагалі їхав з ускладненнями після коронавірусу, документи про це були надані до Верховної Ради", - заявив функціонер.

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"Мій брат сьогодні перебуває в Україні, він уже повністю одужав та був у Парламенті. Його позиція щодо війни така ж, як у мене. Мій брат зробив для країни більше, ніж усі ці сьогоднішні футбольні діячі, разом узяті. Євро-2012 – повністю його заслуга. А вони лише вміють прикриватися патріотичними гаслами", - сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, у Динамо була домовленість про об'єднання з Шахтарем.