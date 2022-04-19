Гравець хоче продовжувати професійну кар’єру

Джерело - The Sun.

Вінгер Реала Гарет Бейл після завершення контракту з мадридським клубом цього літа хоче перейти до іншого іспанського клубу.

Про це повідомляє The Sun.

32-річний валлієць збирається залишити "вершкових" після 9 років в клубі.

Не дивлячись на конфлікти з пресою та вболівальниками, футболіст почувається комфортно в Іспанії.

Гравець хоче продовжувати професійну кар’єру, особливо у випадку, якщо збірна Вельсу вийде на ЧС-2022.

Проте Бейл не виключає і переїзд до іншої країни.

Нагадаємо, Реал може відмовитися від трансферу Голанда.