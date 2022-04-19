Джерело - The Sun.
Вінгер Реала Гарет Бейл після завершення контракту з мадридським клубом цього літа хоче перейти до іншого іспанського клубу.
Про це повідомляє The Sun.
32-річний валлієць збирається залишити "вершкових" після 9 років в клубі.
Не дивлячись на конфлікти з пресою та вболівальниками, футболіст почувається комфортно в Іспанії.
Гравець хоче продовжувати професійну кар’єру, особливо у випадку, якщо збірна Вельсу вийде на ЧС-2022.
Проте Бейл не виключає і переїзд до іншої країни.
Нагадаємо, Реал може відмовитися від трансферу Голанда.