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Каранка очолив Гранаду

Сьогодні 14:24 153 0
Гранада призначила нового головного тренера
Каранка очолив Гранаду
#Гранада, #Каранка, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - granadacf.es.

Іспанський фахівець Айтор Каранка став головним тренером Гранади.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Про терміни угоди не повідомляється. Каранка на посаді головного тренера команди змінив Роберто Морено, який покинув свій пост у березні.

Наразі Гранада посідає 17-у позицію в чемпіонаті Іспанії.

Останнім місцем роботи Каранки був Бірмінгем, який він покинув торік. Також він очолював Ноттінгем Форест та Мідлсбро. З 2010 по 2013 працював у Реалі в тренерському штабі Жозе Моурінью.

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