Худжамов: Матері російських солдат - це свиноматки

Трене воротарів Полісся Рустам Худжамов жорстко висловився про матерів російських солдатів, які прийшли з війною в Україну.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.

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"Ви бачили їхніх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз.

Вони пишаються ракетами у своїй країні, бл*ха-муха. Я чекав цього, бо вони повні дикуни.

Якщо подивитися, як за 200-300 кілометрів від Москви живуть люди – це просто піз**ц. У нас свині краще живуть. У мене собака живе краще, ніж люди там", - сказав Худжамов.