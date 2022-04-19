Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 16:00 46558
Прядка здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених
Вчора 23:14 283
Ярмоленко: Тимощук послав мене на**й, я його - у відповідь
Вчора 21:59 2005
Помер новонароджений син Роналду
Вчора 21:39 1344 1
Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня
Вчора 19:51 697
Безус допоміг Генту виграти Кубок Бельгії
Вчора 18:54 593 1
Донька полоненої волонтерки завоювала бронзу на Іграх нескорених
Вчора 17:47 326
Легкодух здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених
Вчора 17:12 309
Українські лучники вибороли срібло на Іграх Нескорених
Вчора 15:10 322
Петраков: Я шокований рішенням Динамо
Вчора 14:27 991
Прямі трансляції

Гасперіні: Аталанта програє через велику кількість помилок

Сьогодні 13:24 65 0
Джан П’єро Гасперіні прокоментував чергову поразку Аталанти
Гасперіні: Аталанта програє через велику кількість помилок
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Верона, #Джан П`єро Гасперіні, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні пояснив поразку від Верони (1:2) у Серії А.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"З грудня у нас нема тієї чіткості та продуктивності. Важкі поразки змістили наші позиції і змусили завершувати чемпіонат якомога краще.

Не було передумов, що ми боротимемось за Скудетто. Я сподівався, що це не так, але передумов справді не було. Перкассі сказав, що я – недоторканний? Дякую йому, але наразі лише теперішнє має для мене значення. Поговоримо про майбутнє наприкінці сезону.

На жаль, ми втратили нашу специфіку, яка дозволила нам виграти багато ігор. Зараз ми не можемо створити умови, щоб перемагати, і програємо через занадто велику кількість помилок. Тепер ми повинні взяти до уваги, що нам більше не потрібно вигравати за будь-яку ціну. Будемо думати про перемогу, але… побачимо", – сказав Гасперіні.

Нагадаємо, Аталанта з Русланом Маліновським поступилася Вероні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Брайтон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3892
Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Верона - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4313
Одіозний ставленик кремля нахабно бреше, коли говорить про допомогу українському боксу Одіозний ставленик кремля нахабно бреше, коли говорить про допомогу українському боксу 5917
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2656
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 46558
Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Інтер - Мілан - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 4460
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22078 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48021 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18704
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38479
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6741
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115399