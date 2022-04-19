Гасперіні: Аталанта програє через велику кількість помилок

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні пояснив поразку від Верони (1:2) у Серії А.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"З грудня у нас нема тієї чіткості та продуктивності. Важкі поразки змістили наші позиції і змусили завершувати чемпіонат якомога краще.

Не було передумов, що ми боротимемось за Скудетто. Я сподівався, що це не так, але передумов справді не було. Перкассі сказав, що я – недоторканний? Дякую йому, але наразі лише теперішнє має для мене значення. Поговоримо про майбутнє наприкінці сезону.

На жаль, ми втратили нашу специфіку, яка дозволила нам виграти багато ігор. Зараз ми не можемо створити умови, щоб перемагати, і програємо через занадто велику кількість помилок. Тепер ми повинні взяти до уваги, що нам більше не потрібно вигравати за будь-яку ціну. Будемо думати про перемогу, але… побачимо", – сказав Гасперіні.