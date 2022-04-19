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Бускетс назвав причину поразки Барселони у грі з Кадісом

Сьогодні 12:55 142 0
Серхіо Бускетс прокоментував поразку у Ла-Лізі
Бускетс назвав причину поразки Барселони у грі з Кадісом
#Барселона, #Бускетс, #Кадіс, #Ла-Ліга

Джерело - marca.com.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс пояснив поразку у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії з Кадісом (0:1).

Про це розповів сам футболіст.

"Ми погано розпочали, не діяли щільно, і нам не вистачало останнього пасу. Нам вдалося додати у другому таймі. Тепер у нас залишилося сім фіналів, і ми маємо докласти максимальних зусиль. Нам потрібно покращити ситуацію та ще трохи удачі. Ми її отримаємо. Тепер настав час працювати", — відзначив Бускетс.

Нагадаємо, Барселона програла у Ла-Лізі вперше з грудня.

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