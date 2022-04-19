Хаві пояснив поразку Барселони у Ла-Лізі

Гравці Барселони не були ефективними у матчі 32 туру Ла-Ліги з Кадісом (0:1).

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Кадіс агресивно діяв в обороні, був добре організований. Нам було тяжко. Ми маємо проаналізувати свою роботу та рухатися далі. Ми продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів. Минулий тиждень вийшов поганий, ми повинні все змінити якнайшвидше.

У нас було три добрі моменти, але ми повинні забивати та вигравати. Наразі потрібно бути гранично самокритичними. Потрібно змінити негативну динаміку. Ми не були ефективними", — розповів Хаві.