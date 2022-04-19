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Хаві пояснив поразку Барселони у Ла-Лізі

Сьогодні 09:27 252 0
Хаві прокоментував поразку від Кадіса
Хаві пояснив поразку Барселони у Ла-Лізі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Кадіс, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Гравці Барселони не були ефективними у матчі 32 туру Ла-Ліги з Кадісом (0:1).

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Кадіс агресивно діяв в обороні, був добре організований. Нам було тяжко. Ми маємо проаналізувати свою роботу та рухатися далі. Ми продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів. Минулий тиждень вийшов поганий, ми повинні все змінити якнайшвидше.

У нас було три добрі моменти, але ми повинні забивати та вигравати. Наразі потрібно бути гранично самокритичними. Потрібно змінити негативну динаміку. Ми не були ефективними", — розповів Хаві.

Після 31 зіграного матчу Барселона займає друге місце у таблиці та відстає від Реала на 15 пунктів.

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