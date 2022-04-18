Німець розповів про свої відносини з Юргеном Клоппом

Джерело - Sky Sports.

У Ліверпулі виступає найбільша кількість гравців, яких колись підписував нинішній тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік.

Про це німецький фахівець розповів напередодні очного поєдинку з мерсисайдцями.

"Клопп будував цю команду останні 6,5 років. 6-7 гравців раніше грали в моїх командах. Ми їх підписували, коли вони ще були маловідомими. Це не випадково. Мабуть, у Ліверпулі грає найбільше моїх колишніх футболістів. Їхній стиль футболу дуже схожий".

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"Ми з Юргеном знайомі давно. Знаю, як він хоче грати. Шість гравців з моїх колишніх клубів - не випадковість", - сказав Рангнік.

Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль відбудеться завтра, 19 квітня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка програв Ліверпулю у півфіналі Кубка Англії.