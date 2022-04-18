Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав українському футболу більше ніж екснаставник збірної України Мирон Маркевич.

Про це Луческу розповів порталу gsp.ro.

"Статистика - доказ того, що я дав Україні. Результати, трофеї та гравці, яких я виростив та підготував до національної збірної. Я думаю, що це багато значить для України - з 2004 року і зараз. Більше, ніж значить Маркевич".