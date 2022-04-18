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Луческу: Результати, трофеї та гравці, яких я виростив, багато значать для України

Сьогодні 20:29 107 0
Тренер Динамо відповів Мирону Маркевичу
Луческу: Результати, трофеї та гравці, яких я виростив, багато значать для України
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Мирон Маркевич

Джерело - gsp.ro.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу дав українському футболу більше ніж екснаставник збірної України Мирон Маркевич.

Про це Луческу розповів порталу gsp.ro.

"Статистика - доказ того, що я дав Україні. Результати, трофеї та гравці, яких я виростив та підготував до національної збірної. Я думаю, що це багато значить для України - з 2004 року і зараз. Більше, ніж значить Маркевич".

  Актуально: Гравці Динамо прибудуть у розташування збірної України 3 травня

"Перед тим, як повернутись у 2020 році, Маркевич сказав, що лише один гравець Динамо - футболіст національної збірної. Циганков. А зараз їх 12. Це моя відповідь йому", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Луческу назвав мету матчів Динамо.

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