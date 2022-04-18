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Шевченко: Спортсмени повинні тренуватися та брати участь у змаганнях

Сьогодні 10:12 113 0
Андрій Шевченко поділився думкою щодо перспектив українського футболу.
Шевченко: Спортсмени повинні тренуватися та брати участь у змаганнях
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени повинні представляти країну на міжнародних змаганнях.

Про це розповів екстренер національної команди Андрій Шевченко.

"Думаю, зараз не той момент, щоби це обговорювати. Зараз головне зробити так, щоб наші військові захистили нашу країну. Усі кошти мають бути спрямовані лише на захист країни. Це буде великий удар.

Важливий момент, що дали наші атлети поїхати. Збірна збиратиметься, у червні дуже важливий матч. Треба до нього підготуватись, принаймні спробувати на футбольному полі здобути путівку на чемпіонат світу. Думаю, у хлопців буде можливість і насамперед величезне бажання. Вони чудово розуміють, що гратимуть для всієї країни.

Це гра важлива для всіх, але незалежно від результату, ми пишатися нашими хлопцями, які вийдуть на поле і в такий тяжкий момент спробують зробити все, щоб здобути путівку.

Вважаю, що це правильно, що є атлети, які представляють нашу країну – олімпійці. Важливо не забувати про це. Вони повинні тренуватися та брати участь у змаганнях, незважаючи на таке тяжке становище. Спорт має жити, і країна має жити. Вона має намагатися розвиватись", – сказав Шевченко.

Раніше Шевченко зустрівся з мером Мілана та обговорив допомогу біженцям.

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