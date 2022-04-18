Стали відомі трансферні цілі Барселони

Стали відомі майбутні трансферні цілі Барселони на літо цього року.

Про це повідомляє видання Marca.

У сферу інтересів каталонського клубу входять три гравці – Рафаел Леау (Мілан), Дарвін Нуньєс (Бенфіка) та Габріел Жезус (Манчестер Сіті).

Португалець є фаворитом для президента Барселони Жоана Лапорти, але італійський клуб бажає продовжити контракт із гравцем. Його ціна складає 50 мільйонів євро. Також каталонці давно стежать за Нуньєсом, але сума його трансферу може сягати 100 мільйонів євро.

Водноча Жезус може перейти в Барселону лише в тому випадку, якщо Манчестер Сіті підпише Ерлінга Голанда з Боруссії Дортмунд.

Раніше директор Барселони спростував домовленість з Левандовським.