Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Сьогодні 17:09 271
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Сьогодні 21:42 96
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Сьогодні 20:09 211
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні 18:54 192
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Сьогодні 18:25 264
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Сьогодні 18:05 841
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Сьогодні 14:14 466
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Сьогодні 12:24 790
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 947
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 1008
Прямі трансляції

Левченко: Збірну Шотландії у жодному разі не можна недооцінювати

Сьогодні 20:40 180 0
Ексгравець оцінив шанси українців у матчі з Шотландією
Левченко: Збірну Шотландії у жодному разі не можна недооцінювати
#Євген Левченко

Джерело - zbirna.com.

Добре, що Динамо та Шахтар почали проводити хоча б благодійні матчі, це точно не завадить гравцям відчути процес змагання.

Про це заявив ексгравець збірної України Євген Левченко.

"Дуже хочеться сподіватися, що головному тренеру Олександру Петракову вдасться за місяць підготовки привести команду до спільного знаменника, хоча це буде й непросто, оскільки багато футболістів перебувають не в найкращому стані, це я про хлопців, які виступають на внутрішній арені. Добре, що Динамо та Шахтар почали проводити хоча б благодійні матчі, це точно не завадить гравцям відчути процес змагання. Тим більше, що у футболістів збірної України має бути на найвищому рівні емоційна складова.

Гадаю, Олександр Петраков прораховує всі варіанти. Але вибір, напевно, буде зроблено на користь футболістів, які морально готові викладатися на 100%. Звичайно, треба подивитися на того ж таки Данила Ігнатенка з Бордо, Євгена Шахова з АЕКу, який знає, що таке збірна Україна. Та й багато інших наших хлопців, які добре виступають за кордоном, мають право бути затребуваними у головній команді країни. Нині на першому місці стоїть результат.

Зважаючи на всі нинішні обставини, чи багато шансів у нашої збірної на перемогу в матчі з шотландцями? Цю збірну в жодному разі не можна недооцінювати. У грі з ними треба показати все найкраще, що ми вміємо, тільки тоді прийде результат. Вважаю, що у синьо-жовтих у будь-якому разі є добрі шанси на позитивний підсумок. Особисто я вірю у цю команду”, - сказав Левченко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США Завацька зрівняла рахунок у матчі з США 1008
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3489
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2538
Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело 1225 1
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг 947
Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України 1041 2
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22054 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18687
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14655
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57716
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7147
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6727