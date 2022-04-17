Добре, що Динамо та Шахтар почали проводити хоча б благодійні матчі, це точно не завадить гравцям відчути процес змагання.

Про це заявив ексгравець збірної України Євген Левченко.

"Дуже хочеться сподіватися, що головному тренеру Олександру Петракову вдасться за місяць підготовки привести команду до спільного знаменника, хоча це буде й непросто, оскільки багато футболістів перебувають не в найкращому стані, це я про хлопців, які виступають на внутрішній арені. Добре, що Динамо та Шахтар почали проводити хоча б благодійні матчі, це точно не завадить гравцям відчути процес змагання. Тим більше, що у футболістів збірної України має бути на найвищому рівні емоційна складова.

Гадаю, Олександр Петраков прораховує всі варіанти. Але вибір, напевно, буде зроблено на користь футболістів, які морально готові викладатися на 100%. Звичайно, треба подивитися на того ж таки Данила Ігнатенка з Бордо, Євгена Шахова з АЕКу, який знає, що таке збірна Україна. Та й багато інших наших хлопців, які добре виступають за кордоном, мають право бути затребуваними у головній команді країни. Нині на першому місці стоїть результат.

Зважаючи на всі нинішні обставини, чи багато шансів у нашої збірної на перемогу в матчі з шотландцями? Цю збірну в жодному разі не можна недооцінювати. У грі з ними треба показати все найкраще, що ми вміємо, тільки тоді прийде результат. Вважаю, що у синьо-жовтих у будь-якому разі є добрі шанси на позитивний підсумок. Особисто я вірю у цю команду”, - сказав Левченко.